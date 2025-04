comunicato stampa PROVINCIA DELLA SPEZIA CHIUSA LA STRADA PROVINCIALE SP370 LITORANEA DELLE CINQUE TERRE

(AGENPARL) - Roma, 26 Aprile 2025

COMUNICATO STAMPA

CHIUSA LA STRADA PROVINCIALE SP370 LITORANEA DELLE CINQUE TERRE

UN MASSO È CADUTO DALLA COLLINA SOPRASTANTE BLOCCANDO ENTRAMBE LE CORSIE

SONO IN CORSO ACCERTAMENTI PER COMPRENDERE LA NATURA DEL PROBLEMA

Intervento in corso, con l’ausilio dei Vigili del fuoco e delle unità di polizia, per i tecnici della Provincia lungo la strada provinciale SP370 Litoranea delle Cinque Terre.

A causa della caduta di un masso che ha coinvolto l’intera sede stradale. la strada per motivi di sicurezza è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia e la circolazione sospesa.

Supporto stanno operando i tecnici del servizio strani della provincia con l’ausilio di geologi che stanno valutando la situazione nell’area soprastrada.

Il masso, infatti, è precipitato dalla collina soprastante raggiungendo quindi la sede stradale.

Il personale tecnico sta valutando la condizione di sicurezza della zona sopra la strada provinciale per comprendere se sia un corso un evento franoso o se si tratti di una situazione limitata.

L’area coinvolta è nel primo tratto tra l’inizio della strada provinciale SP370 Litoranea delle Cinque Terre, ovvero la zona di Fabiano, e la deviazione per Biassa. Temporaneamente, quindi, l’area delle Cinque Terre è comunque raggiungibile passando attraverso il borgo di Biassa.

La Spezia, 26 aprile 2025

