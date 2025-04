SAN PIETRO IN CASALE (BO): 25 APRILE, POLAZZI (RIPARTIAMO SAN PIETRO / LEGA): “DALL’ANPI PAROLE DI ODIO E DIVISIONE. VERGOGNA!”

(AGENPARL) - Roma, 25 Aprile 2025

(AGENPARL) – Fri 25 April 2025 COMUNICATO STAMPA

San Pietro in Casale (BO), 25 aprile 2025

25 APRILE, POLAZZI (RIPARTIAMO SAN PIETRO / LEGA): “DALL’ANPI PAROLE DI ODIO E DIVISIONE. VERGOGNA!”

NANETTI: “CONCORDO CON POLAZZI, L’ANPI HA TRADITO LO SPIRITO DEL 25 APRILE”

“Quello che abbiamo ascoltato questa mattina durante la cerimonia del 25 aprile a San Pietro in Casale da parte della rappresentante dell’ANPI è inaccettabile. Parole intrise d’odio, che nulla hanno a che fare con lo spirito della Liberazione e con il ricordo del sacrificio di chi si è battuto per la libertà. Attacchi vergognosi rivolti a Donald Trump, al partito AFD tedesco, a Elon Musk, al Governo italiano e alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Un fiume di ideologia che ha trasformato una giornata di unità nazionale in un comizio fazioso.”

“Ho sentito parole che ricordano l’anima più buia di una certa sinistra nostalgica: quella dei sedicenti ‘partigiani’ che arrivarono persino a eliminare altri partigiani solo perché cattolici o socialisti, colpevoli di non voler sostituire un regime con un altro.”

“È una vergogna. L’ANPI dimostra ancora una volta di non essere all’altezza del ruolo che dovrebbe ricoprire in una giornata simbolo per l’Italia. Mentre i cittadini si aspettano memoria, rispetto e coesione, loro portano rancore, settarismo e propaganda.”

“A nome del gruppo RipartiAMO San Pietro e come Capogruppo della Lega in Città Metropolitana, condanno fermamente questo grave episodio. La Resistenza non è proprietà privata di nessuno. Il 25 aprile deve unire, non dividere. E chi strumentalizza queste ricorrenze per attaccare istituzioni democraticamente elette tradisce lo spirito della Repubblica.”

Sulla vicenda interviene anche Marco Nanetti, Consigliere Comunale di RipartiAMO San Pietro e già candidato sindaco contro Alessandro Poluzzi del Partito Democratico:

“Condivido pienamente le parole di Polazzi. Oggi è stato superato ogni limite. Chi ha parlato a nome dell’ANPI ha lanciato messaggi faziosi, irrispettosi e pericolosi. Il 25 aprile deve essere di tutti, e non un palcoscenico per l’odio ideologico della sinistra più estrema.”

Mattia Polazzi

Capogruppo “RipartiAMO San Pietro” – Comune di San Pietro in Casale (BO)

Capogruppo Lega “Alleanza Metropolitana” – Città Metropolitana di Bologna

Marco Nanetti

Consigliere Comunale “RipartiAMO San Pietro” – San Pietro in Casale (BO)

Già candidato sindaco