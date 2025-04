(AGENPARL) - Roma, 26 Aprile 2025

(AGENPARL) – Sat 26 April 2025 https://www.aduc.it/articolo/papa+morto+minuto+silenzio+poi+dicono+abuso+potere_39146.php

Papa morto e minuto di silenzio. E poi dicono…. Abuso di potere

Circolare ministero dell’Istruzione e del merito (1): è morto il papa, quindi tutti gli uffici pubblici e le scuole di ogni ordine e grado dovranno osservare un minuto di raccoglimento alle ore 10 di oggi (quando inizia il funerale) o nel primo giorno di apertura dopo le esequie. Quindi, in sostanza, lunedì per le scuole che – ci raccomandano – che siano di ogni ordine e grado, ché altrimenti – come i divieti di fumare che sono “assoluti” e non solo “divieti”- viene il dubbio che vi si ottemperi).

Il commento è uno: SENZA RITEGNO.

Il Paese che – pur se solo – nel 1984 ha abolito la religione di Stato, si permette di insultare i dipendenti degli uffici pubblici e gli studenti. Che la mattina all’insediamento non recitano in piedi la preghiera… e gli studenti che hanno anche il diritto dell’esenzione dall’ora di religione.

Certo, abbiamo in Costituzione l’art.7 e quindi in qualche modo ci viene indicato che tra doveri e diritti della Carta fondamentale ci sono anche i Patti lateranensi, e quindi, come danno collaterale, non ci dovremmo stupire di questa circolare…. ma ce ne stupiamo lo stesso e ci sentiamo offesi e violati.

Chissà se, in nome della libertà di religione (art. 19 sempre della stessa Costituzione, non un’altra), saranno avvertiti (che nella circolare non se ne fa menzione) coloro che nell’ufficio pubblico o a scuola non intendono fare questo minuto di silenzio… ne dubitiamo e, senza andare a scomodare le prebende e i provvedimenti comminati a chi in passato non vi si prestava, crediamo ne sentiremo delle belle.

E comunque, dopo i cinque giorni di lutto nazionale e la raccomandazione alla sobrietà per i festeggiamenti del 25 Aprile (2), qualcuno aveva pensieri che potessero accadere cose diverse? Avanti il prossimo.

Intanto depositiamo in Procura una denuncia per abuso di potere contro il ministero.

1 – https://www.aduc.it/generale/files/file/newsletter/2025/aprile/NOTA%20MINISTERO.pdf

2 – https://avvertenze.aduc.it/articolo/sobrieta+al+posto+25+aprile+re+realisti+fess_39139.php

Vincenzo Donvito Maxia, presidente Aduc

COMUNICATO STAMPA DELL’ADUC

