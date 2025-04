(AGENPARL) - Roma, 26 Aprile 2025

(AGENPARL) – Sat 26 April 2025 Importanti interventi ed investimenti sulla frazione di Punta Ala

Nella programmazione triennale delle Opere Pubbliche e nella pianificazione urbanistica il Comune di Castiglione della Pescaia ha programmato scelte strategiche di investimento che riguardano una serie di interventi importanti sulla frazione di Punta Ala, con lavori già avviati, in corso di svolgimento, e altri di prossima realizzazione, eseguiti direttamente dall’Amministrazione Comunale sia con risorse proprie che con contributi comunitari, statali, regionali, fondi PNRR, convenzioni urbanistiche con privati ed enti gestori di servizi partecipati dal Comune, quali Acquedotto del Fiora e Sei Toscana.

Si tratta di progetti, accordi di programma, partecipazione a bandi comunitari per la ricerca di finanziamenti che trovano attuazione in lavori concreti, progettati ed elaborati dagli Uffici tecnici ed amministrativi dell’Ente su atto di indirizzo della Giunta, secondo una programmazione a carattere poliennale. Interventi di diversi milioni di euro per la frazione di Punta Ala, che per l’anno 2024/2025 ammontano ad oltre 2,1 milioni provenienti dal bilancio comunale e 5 milioni da altri enti dei quali il Comune è socio o membro.

«Programmare, concordare ed investire sono le parole d’ordine che guidano le scelte di questa Amministrazione – afferma la sindaca Elena Nappi – per portare avanti progetti ed interventi su tutto il territorio comunale. Mi preme sottolineare che, oltre ai lavori diretti ed indiretti qui elencati, nel 2024 abbiamo trovato accordi con gli imprenditori che stanno realizzando opere a Punta Ala in modo da non incassare gli oneri di urbanizzazione dovuti all’amministrazione ma di reimpiegarli nella frazione per un importo complessivo di oltre 600.000 euro. Inoltre, la presenza del Comune all’interno di assemblee e consigli di altri enti ci permette di discutere e richiedere azioni mirate da realizzare sul nostro territorio in base alla priorità delle frazioni, come si vede per i grandi interventi dell’Acquedotto del Fiora, della Regione Toscana o di Sei Toscana qui citati».

Tra i principali interventi in atto c’è la riprofilatura della spiaggia nei tratti più colpiti dall’erosione, lavori che giungeranno a completamento per la fine del mese di maggio, per i quali il Comune ha ottenuto un finanziamento di 84 mila euro a fondo perduto dal bando della Regione Toscana, ai quali si aggiunge la compartecipazione obbligatoria degli stabilimenti balneari interessati, per un totale di 105.000 euro.