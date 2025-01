LOTTA AGLI OCCUPANTI ABUSIVI, A FERENTINO OPERAZIONE CONGIUNTA COORDINATA DAI CARABINIERI DELLA STAZIONE CITTADINA.

(AGENPARL) - Roma, 24 Gennaio 2025

(AGENPARL) – ven 24 gennaio 2025 LOTTA AGLI OCCUPANTI ABUSIVI, A FERENTINO OPERAZIONE CONGIUNTA COORDINATA DAI CARABINIERI DELLA STAZIONE FERENTINATE.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO: “OTTIMI RISULTATI FRUTTO DELLA COLLABORAZIONE CON LE FORZE DELL’ORDINE, FATTORE IMPRESCINDIBILE PER MANTENERE LA LEGALITÀ NELLE NOSTRE CITTÀ”.

Nella mattinata di giovedì 23 gennaio, nella città di Ferentino, presso una palazzina Ater sita in via Ambrogio Pettorini, si è svolta un’operazione di accertamento finalizzata alla verifica degli occupanti abusivi, coordinata dai Carabinieri della Stazione di Ferentino, sotto l’egida del Comando di Anagni, alla quale hanno partecipato anche il personale ATER ed i tecnici di ACEA e di ENEL. L’intervento è stato utile alla ricostruzione di un quadro chiaro della situazione abitativa del fabbricato: undici alloggi di cui sette occupati abusivamente, una cantina adibita illegalmente a taverna, posta immediatamente sotto sequestro, e non meno importante, il censimento e la registrazione degli occupanti senza titolo ancora non presenti nei database ATER ai quali è stata prontamente consegnata la diffida. Inoltre, per coloro i quali era pendente un decreto di rilascio, anche risalente, l’attività svolta consentirà di eseguire i decreti di rilascio già emessi con certezza sullo stato effettivo della situazione, ovviando ad ulteriori lungaggini burocratiche. Contestualmente, i tecnici ACEA ed ENEL hanno appurato l’effettiva intestazione delle utenze e l’eventuale presenza di allacci non autorizzati.

“Innanzitutto – dichiara il Commissario Iannarilli – mi preme ringraziare il Comando Stazione Carabinieri di Ferentino e tutti coloro che oggi hanno partecipato alle operazioni, tra i quali i dipendenti Ater ed i tecnici di ACEA e di ENEL. Più in generale voglio esprimere la mia gratitudine all’Arma e alle Forze dell’Ordine tutte, il cui contributo è essenziale e imprescindibile affinché l’Azienda sia in grado di portare avanti le proprie iniziative tese alla lotta all’abusivismo. Un’azione che conferma una volta di più quanto sia preziosa la cooperazione tra le autorità, le istituzioni e l’Ater. Il lavoro del Comitato Provinciale per la Sicurezza e l’Ordine pubblico non si arresta e l’Ente, dal canto suo, non fa mai mancare il proprio sostegno e le proprie risorse per porre in essere tutte le attività utili a centrare l’obiettivo di mantenere la legalità sul territorio. La situazione della palazzina in via Pettorini di Ferentino sottolinea nuovamente che, purtroppo, nelle nostre città e nei nostri alloggi la situazione è critica, pertanto, non è accettabile rimanere fermi a guardare il dilagare dell’illegalità. Consci di questo gravoso compito, fin dall’inizio del mio mandato la linea di azione è stata quella del pugno duro contro occupanti abusivi e morosità, poiché si tratta di fattori che incidono in maniera ingente non solo sulle casse dell’Azienda ma soprattutto sulla vita e sulla sicurezza dei cittadini. In quest’ottica abbiamo partecipato ai tavoli di confronto organizzati dalla Prefettura, sono state elaborate ed attivate procedure snelle ed efficaci ed è stata riorganizzata l’attività degli uffici, il tutto per portare a casa il risultato. Procediamo senza sosta nella convinzione che l’Ater di Frosinone possa tornare presto ad avere la centralità e la dignità che merita, per i nostri cittadini e il nostro territorio”.