LA RUSSA: VOGLIO UN BURRACO FRIENDLY, COSI GIOCO E’ DEMOCRATICO; MELONI NON VUOLE PIU’ GIOCARE CON ME PERCHE’ MI DISTRAGGO TROPPO (VIDEO)

(AGENPARL) - Roma, 24 Gennaio 2025

(AGENPARL) – ven 24 gennaio 2025 *LA RUSSA A UN GIORNO DA PECORA: VOGLIO UN BURRACO FRIENDLY, COSI GIOCO E’

DEMOCRATICO; MELONI NON VUOLE PIU’ GIOCARE CON ME PERCHE’ MI DISTRAGGO

TROPPO (VIDEO)*

*Il presidente del Senato a Un Giorno da Pecora: mia proposta nata per

scherzo, ora aperto mail per chi vuole aderire allo ‘scisma’

La mia proposta per un ‘nuovo’ Burraco? “E’ nato come uno scherzo e sembra

stia diventando una cosa seria. Non voglio cambiare le regole attuali ma

vorrei aggiungerne delle altre, facendo prevalere il gusto di stare

insieme, vorrei un Burraco friendly. Chi lo considera una competizione

seria, come mia moglie ad esempio, può tranquillamente continuare a

farlo”. Così,

a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il presidente del Senato

Ignazio La Russa, intervistato da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. “Abbiamo

anche aperto un mail per chi volesse aderire allo ‘scisma’ del Burraco:

cosa nasce l’idea di questo rinnovamento? “Il concetto base è che vorrei il

Burraco fosse considerato un gioco”, perché “in tanti si arrabbiano. Poi

chi vuole utilizzarlo come uno sport competitivo faccia pure. Quando vado a

casa di amici e mi fanno fare i tornei da tre ore…insomma, chi ne ha

voglia?” E’ vero che lei gioca anche con la premier Meloni? “E’ capitato –

ha detto La Russa a Rai Radio1 -, l’ultima volta è stato ad inizio

legislatura. Ma Giorgia mi ha detto che non giocherà più con me”. Come

mai? “Perché mi distraggo facilmente”. Quali altri suoi colleghi sono bravi

giocatori? “Daniela Santanché gioca molto a Burraco insieme al suo

compagno, ed entrambi sono molto bravi”. I conduttori hanno scherzato

sull’organizzare a Un Giorno da Pecora la prima edizione di questa nuova

tipologia di Burraco e il senatore La Russa è stato al gioco: “va bene,

facciamolo qui da voi allora”. In conclusione ci dica: il Burraco friendly

è di destra o di sinistra? “E’ democratico”, ha chiosato La Russa a Rai

Radio1.

*VIDEO / CLICCA QUI PER I. LA RUSSA A UN GIORNO DA PECORA: *

https://www.transferxl.com/it/download/08jCwt1v9qg3CG

*Davide Campione*

‘Un Giorno da Pecora – Radio1’

*Web: **http://ungiornodapecora.rai.it/

*

*Facebook: **bit.ly/ungiornodapecoraFB*

*Twitter: http://twitter.com/#!/1giornodapecora

*

*P Please consider the environment – Do you really need to print this

email?*