Avanzano i collaudi del sottopasso carrabile tra le vie Euterpe e via della Repubblica pronto per l’apertura entro fine febbraio 2025. Dal 27 gennaio parte l’intervento di adeguamento dei rami di accesso a due corsie sulla nuova maxi rotatoria tra la Stat

Rimini 24 gennaio 2025

Avanzano i collaudi del sottopasso carrabile tra le vie Euterpe e via della Repubblica pronto per l’apertura entro fine febbraio 2025. Dal 27 gennaio parte l’intervento di adeguamento dei rami di accesso a due corsie sulla nuova maxi rotatoria tra la Statale 16 e la Statale 72

Finita la fiera del Sigep, riprendono prontamente i lavori sulla Statale 16 sia per quanto riguarda gli interventi di adeguamento degli ingressi alla nuova maxi rotatoria fra la Statale 16 e la Statale 72, sia per quanto riguarda i collaudi del nuovo sottopasso di via Euterpe i cui lavori sono in via di conclusione.

Lavori di adeguamento dei rami di accesso a due corsie sulla nuova rotatoria in costruzione tra la Statale 16 e la Statale 72:

Sono programmati a partire da lunedì 27 gennaio e fino al 28 febbraio i lavori di adeguamento del ramo di ingresso in rotatoria SS 72/SS16 da Riccione, adeguamento aiuola spartitraffico in uscita direzione sud e lavori per posa barriere in rotatoria e su ramo di uscita direzione Ravenna. Tali interventi, che rientrano negli adeguamenti degli ingressi in rotatoria, sono stati programmati secondo le modifiche richieste dal Comune di Rimini ad Autostrade per l’Italia, ovvero con rami di accesso e uscita a due corsie invece che a una, come previsto nel progetto esecutivo. Per consentire di eseguire le lavorazioni in sicurezza, questi interventi in particolare necessitano di estendere l’area cantierizzata su una parte della carreggiata, che comunque sarà solo ridotta a una corsia, senza mai interrompere la circolazione stradale. Nel dettaglio i restringimenti prima riguardano la carreggiata in ingresso nella rotatoria da Riccione e la careggiata in uscita dalla rotatoria direzione sud dal 27 gennaio al 14 febbraio e il restringimento della carreggiata in uscita dalla rotatoria direzione Ravenna dal 17 febbraio al 28 febbraio.

Avanzano i collaudi verso l’apertura entro fine febbraio del sottopasso carrabile tra le vie Euterpe e via della Repubblica

È programmata entro febbraio 2025 l’apertura del collegamento fra via della Repubblica e via Euterpe in direzione mare che consentirà di ridare traffico alla viabilità anche nel senso opposto rispetto alla direzione monte già aperta nel mese di agosto 2024. L’apertura è vincolata al completamento dei collaudi in corso del sottopasso di via Euterpe che rappresenta una delle opere più importanti del progetto con i suoi 250 metri di sviluppo tra sottovia e rampe e che permetterà l’eliminazione del semaforo precedentemente necessario per consentire l’accesso alla Statale 16 da via della Repubblica. Tutte le opere strutturali sono state sostanzialmente concluse.

Sono concluse essenzialmente anche le lavorazioni riguardanti la pista ciclopedonale denominata civloovest 1. I lavori che porteranno all’apertura dovranno adesso spostarsi al lato monte in prossimità di via Arno dove si concentreranno ora le attività. Un’opera che costituisce l’aspetto essenziale della nuova mobilità lenta istituita in questa zona, eliminando ogni tipo di interferenza con il traffico veicolare. Il nuovo percorso ciclopedonale con tre sottopassi, permetterà il collegamento del quartiere del Villaggio 1° Maggio al Parco Giovanni Paolo II, passando al di sotto della rotatoria e di via Euterpe.