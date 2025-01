Invito Targa in ricordo di Safaa al Centro Giovani di via Pontinia

(AGENPARL) - Roma, 23 Gennaio 2025

(AGENPARL) – gio 23 gennaio 2025 Invito Stampa

Targa in ricordo di Safaa al Centro Giovani di via Pontinia

Pordenone, 23/01/2025

Avrà luogo sabato 25 gennaio 2025 alle ore 14.30 presso il Centro Giovani in via Pontinia a Pordenone lo svelamento della targa che ricorda Safaa Moudhi, ragazzina di 13 anni scomparsa prematuramente la scorsa estate, che frequentava quotidianamente i Centri Giovani di via Pontinia e Largo Cervignano.

Saranno presenti il vicesindaco reggente Alberto Parigi, lo staff delle Politiche giovanili del Comune di Pordenone, gli educatori della Fondazione Opera Sacra Famiglia e dei Centri giovani della città, le ragazze e i ragazzi del Centro e i residenti del quartiere che, assieme agli stessi ragazzi, hanno partecipato alla realizzazione della targa.

————————————————–