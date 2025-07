On. Ida Carmina dopo incontro Prefettura il dissalatore mobile di Porto Empedocle non sarà operativo entro l’estate

(AGENPARL) - Roma, 8 Luglio 2025

(AGENPARL) – Tue 08 July 2025 On. Ida Carmina (M5S): Emergenza idrica – In Prefettura si chiarisce: il dissalatore mobile di Porto Empedocle non sarà operativo entro l’estate 2025. Resta l’ombra del rigassificatore.

A margine del tavolo tecnico che si è tenuto oggi in Prefettura ad Agrigento, con all’ordine del giorno il dissalatore mobile di Porto Empedocle, l’On. Ida Carmina commenta l’incontro e ringrazia il Prefetto Caccamo per la sollecitudine e la celerità con cui ha convocato le parti coinvolte.