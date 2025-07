(AGENPARL) - Roma, 8 Luglio 2025

(AGENPARL) – Tue 08 July 2025 ONCOLOGIA, ZAFFINI (FDI): OK SENATO A UNANIMITA’ SEGNALE IMPORTANTE DI ATTENZIONE PER MALATI E LAVORO

“Questa maggioranza, dopo l’approvazione dell’oblio oncologico avvenuta con la legge n. 193 del 7 dicembre 2023, oggi procede sulla stessa strada di attenzione e sensibilità, approvando in Aula al Senato, all’unanimità, l’AS 1430 recante “disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori a[etti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche”. Un lavoro, quello fatto nella X° Commissione, che ha portato allo straordinario risultato di allineare le intenzioni di tutte le componenti politiche rappresentate; un tema complesso, per l’intimità che si porta dietro, e che ha richiamato le coscienze di tutti. Voglio ringraziare gli straordinari colleghi, di maggioranza e di opposizione, che hanno contribuito al risultato odierno”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Franco Zaffini, presidente della X° Commissione Affari Sociali, Sanità, Lavoro e Previdenza di Palazzo Madama.

