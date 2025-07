CS RIGENERAZIONE URBANA, LA NOTA DI SIGISMONDI E DE PRIAMO (FDI)

(AGENPARL) - Roma, 8 Luglio 2025

“Il ddl sulla rigenerazione, all’esame della Commissione VIII del Senato, è

un provvedimento centrale per Fratelli d’Italia e siamo convinti che ci

siano tutte le condizioni per portare ad approvazione una legge della quale

si parla da anni e che è fortemente necessaria per dare una cornice di

principi e regole che possa disciplinare la rigenerazione nelle sue varie

forme, dalla riqualificazione alla demolizione e ricostruzione, e negli

aspetti sociali ed ambientali. In questa legislatura abbiamo voluto

contribuire attivamente alla stesura della norma, presentando un nostro

disegno di legge e diversi emendamenti al testo base. Siamo certi che le

nostre proposte, che recepiscono anche i contributi delle associazioni di

categoria ascoltate in audizione, potranno confluire nel testo finale e

favorire un’approvazione nel più breve tempo possibile. Importante anche il

fatto che si vada verso la definizione di un fondo da finanziare

annualmente in modo da sostenere un programma di rigenerazione urbana sulla

base di priorità generali. La rigenerazione urbana può essere una

opportunità importante per una nuova urbanistica che metta insieme temi

fondamentali come quello del caro alloggi, specie per la fascia media,

quello del degrado delle aree urbane, delle fragilità territoriali, quello

dello spopolamento delle aree interne e montane e quello di parametri

ambientali ed energetici coerenti con il principio della sostenibilità e

con le caratteristiche del territorio. Dopo anni di uscita dell’urbanistica

dai radar della politica nazionale il Governo Meloni ha messo in campo

importanti progetti tra i quali quelli previsti dai decreti Caivano e

Caivano bis, che hanno interessato diversi ambiti urbani, e quelli del

Pinqua del PNRR e siamo quindi fortemente impegnati affinché un tassello

importante come quello della Legge sulla rigenerazione urbana possa

inserirsi in questo virtuoso percorso”. Lo dichiarano i senatori di

Fratelli d’Italia Andrea De Priamo, primo firmatario del ddl sulla

rigenerazione urbana, e Etelwardo Sigismondi, Capogruppo Fdi in Comm VIII.

