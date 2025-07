LIBIA, M5S: ITALIA RIPORTA A CASA ALMASRI E LORO RESPINGONO MINISTRO, DISFATTA GOVERNO MELONI

(AGENPARL) - Roma, 8 Luglio 2025

ROMA, 8 lug. – “Abbiamo capito in cosa consiste l’autorevolezza del governo Meloni nei paesi del Nord Africa, in Libia in particolare: mentre noi riaccompagniamo in patria con un volo di Stato Almasri, un trafficante di esseri umani e stupratore inseguito dalla Cpi, il nostro ministro dell’interno Piantedosi viene respinto dal governo dell’est della Libia con il resto della delegazione di ministri europei al loro arrivo a Bengasi. Abbiamo dovuto sentir parlare di ruolo strategico dell’Italia nel Mediterraneo oltre che in Europa e nel mondo, abbiamo ascoltato la presidente Meloni parlare di rapporto con la Libia come una priorità per l’Italia e l’Europa e di una cooperazione profonda che non ha ancora espresso tutte le sue potenzialità. Poi assistiamo a una continua genuflessione su tutto il globo terracqueo fino a umiliazioni come quella di oggi in Libia. L’Italia è in balia delle correnti in qualsiasi consesso internazionale. Una totale disfatta del governo Meloni”.

Così i capigruppo M5S nelle commissioni Affari Costituzionali della Camera e del Senato Alfonso Colucci e Alessandra Maiorino.

