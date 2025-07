(AGENPARL) - Roma, 8 Luglio 2025

(AGENPARL) – Tue 08 July 2025 Montagna. Russo (FdI): da governo Meloni e FdI ulteriore segnale attenzione territori più fragili

“Accogliamo con soddisfazione l’approvazione alla Camera del disegno di legge dedicato al riconoscimento e alla valorizzazione delle zone montane. Si tratta di un provvedimento atteso da tempo, che rappresenta un ulteriore segnale dell’attenzione che il governo Meloni e Fratelli d’Italia riservano ai territori più fragili e strategici del nostro Paese. Con questo testo vogliamo dare dignità e prospettive concrete a chi vive e lavora nelle aree montane, contrastando il declino demografico, sostenendo le famiglie e i giovani che scelgono di restare o trasferirsi in montagna, incentivando le attività produttive locali e garantire condizioni di vita dignitose e paritarie rispetto alle aree urbane. Il DL introduce una definizione chiara e uniforme di ‘zona montana’, condizione necessaria per orientare meglio le politiche pubbliche e utilizzare in modo efficiente le risorse, evitando sprechi e sovrapposizioni. Sono previste misure per favorire la natalità, la residenzialità, l’accesso ai servizi scolastici e sanitari, nonché a poste e istituti bancari. Un pacchetto di interventi concreti sostenuto anche dal Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, che conta su oltre 200 milioni di euro. Dopo il Piano PSNAI voluto dal ministro Foti, le misure per la banda ultra larga coordinate dal Mimit, i fondi per i borghi etc, un nuovo capitolo è sancito con il DLL montagna. Continueremo a lavorare con determinazione affinché le nostre montagne tornino ad essere luoghi di vita, lavoro e sviluppo”.

Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Gaetana Russo.

