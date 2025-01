(AGENPARL) - Roma, 22 Gennaio 2025

UCRAINA, LOMUTI (M5S): EUROPA SCELGA SE SPENDERE IN ARMI O PER SUOI CITTADINI

Roma, 22 gen – “Dopo l’invasione abbiamo inviato armi a Kiev per pareggiare lo squilibrio militare tra Ucraina e Russia allo scopo di aprire le trattative di pace. A Istanbul l’accordo era fatto già nel 2022, ma arrivò il veto di Londra e Washington che dissero: non firmate accordi, le armi per sconfiggere la Russia ve le diamo noi. E ora che Trump invece spinge per il negoziato, le armi gliele diamo noi? L’Europa che non ha più nemmeno gli occhi per piangere? Che non ha più governi che stanno in piedi e dove la gente è disposta a votare i nazisti – vedi Austria e Germania – pur di smettere di spendere per la guerra impoverendo i popoli? Chi fa politiche di guerra perde le elezioni. L’ultimo rapporto del Censis dice che l’80% degli italiani è contro la Nato: ma una domanda ve la volete fare o no? Ieri avevamo Stoltenberg, oggi l’olandese Rutte che dice che dobbiamo entrare in una mentalità di guerra: ma uno normale nella Nato ce lo abbiamo? Rutte, quello che si scagliava contro l’Italia nei mesi tragici della pandemia. L’Europa ha sbagliato tutto, doveva essere protagonista del processo di pace. Ora si trova davanti a una scelta: spendere per armi e guerra o per strade, scuole e ospedali. I cittadini europei hanno mostrato chiaramente cosa preferiscono”.

Lo ha dichiarato il deputato del Movimento 5 Stelle Arnaldo Lomuti, intervenendo in aula sulle comunicazioni di Crosetto in merito alla proroga annuale dell’invio di armi a Kiev.

