Bonelli: la Germania arresta i torturatori assassini, il governo Meloni li libera e li porta a casa con aereo di Stato

libera e li porta a casa con aereo di Stato*

“L’arresto in Germania del ‘socio’ del generale libico Almasri è una

notizia che conferma la gravità del sistema criminale che per anni ha

gestito lager per migranti, torture, stupri, omicidi. Questo uomo, secondo

le autorità internazionali, faceva parte di quella rete che ha trasformato

la Libia in un inferno a cielo aperto per migliaia di esseri umani.

La Germania arresta i torturatori, in Italia li scortiamo in patria con

tutti gli onori, legittimando un sistema disumano e proteggendo chi ha

sulle mani il sangue di migliaia di innocenti, come dimostra il ritorno

trionfale a casa di Almasri con un volo di Stato organizzato dalla premiata

ditta Nordio-Meloni”.

Così in una nota Angelo Bonelli, deputato di AVS e co-portavoce di Europa

Verde.

