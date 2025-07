(AGENPARL) - Roma, 17 Luglio 2025

(AGENPARL) – Thu 17 July 2025 **Chianciano Terme, torna la Festa della Musica. Giani: "La cultura

rilancia il termalismo”**

/Scritto da Marcello Ferreri, giovedì 17 luglio 2025 alle 16:17/

Si rinnova a Chianciano Terme l’appuntamento estivo con la Festa della

Musica che dal 24 al 27 luglio animerà gli spazi del Parco Fucoli con un

nutrito programma di eventi e concerti e un’agenda dove trovano spazio

appuntamenti con la musica, la danza e le performance artistiche affiancate

da mostre fotografiche, un bookstore e l’area ristoro con prodotti a

chilometro zero.

Curata dall’associazione Fabrica E20 APS, una realtà associativa

chiancianese che ha lo scopo di promuovere lo sviluppo culturale locale

attraverso attività aperte a tutte le realtà cittadine, la Festa ha

l’intento proporsi come luogo di incontro dove confrontare idee ed

interessi diversi attraverso un’idea di educazione permanente e di impiego

consapevole e attivo del tempo libero che promuove la libera espressione

creativa e la diffusione di valori di solidarietà e cooperazione.

“La Festa della Musica – nelle parole del presidente Giani – rappresenta

un appuntamento che riesce a completare l’offerta culturale della Toscana

ed attualizzare il profilo identitario di una città che sarà sempre un

punto di riferimento per il termalismo italiano. Un’offerta culturale forte

e particolarmente attrattiva, come quella della Festa, rinnova Chianciano e

si affianca alle iniziative di valorizzazione del patrimonio artistico e

storico toscano promosse dalla sindaca Torelli, a partire

dall’inaugurazione del nuovo museo archeologico che accoglie collezioni di

valore assoluto. Un esempio – continua Giani – di come si può affiancare

la tradizionale vocazione turistica e termale della città a eventi

culturali ed artistici di grande significato e spessore come, in questo

caso, il Festival della Musica”.

Nell’edizione 2025 della Festa troveranno spazio l’Area Mercatini e l’Area

Concerti con il palco principale dove si esibiranno artisti e band. Saranno

presenti punti ristoro con due Food Areas e l’Area Aperitivo e Bar assieme

al servizio di Ritiro Bicchieri per un evento ispirato da criteri di

ecoefficienza dove l’acqua potabile sarà gratuita e a disposizione di

tutti.

“Questa è la ventitreesima edizione della Festa – ricorda la sindaca di

Chianciano Grazia Torelli – e dimostra quanto sia riuscita, nel tempo, a

crescere e consolidarsi. Questo è un aspetto importante perché la Festa

nasce dal lavoro di oltre 200 volontari: giovani che sono per noi un grande

punto di riferimento per l’importanza che Chianciano vuole dare ai valori

dell’associazionismo e dell’aggregazione. È il loro impegno che permette

di presentare ogni anno un programma di iniziative ed eventi ispirati alle

novità del panorama culturale contemporaneo, riuscendo nello stesso tempo

a mantenere intatti gli elementi distintivi della Festa: il rispetto della

sostenibilità, delle tradizioni tipiche locali ed il valore aggiunto delle

proposte enogastronomiche”.

“La Festa si rinnova ogni anno – continua la sindaca Torelli – perché

Chianciano vanta oltre cinquanta associazioni repertoriate e una Consulta

con un presidente e un vicepresidente che lavorano per creare programmi e

sviluppare progetti assieme ad un’Amministrazione aperta al mondo

sociale”.

Numerosi gli eventi collaterali dedicati ai temi della sostenibilità

ambientale e dell’arte con progetti per diffondere linguaggi creativi e

modi diversi di fare sport con laboratori per bambini e spazi interattivi.

“La Festa della Musica – nelle parole di Lisa Micheli, presidente

dell’Associazione Fabrica Eventi – ha negli artisti che scelgono di

partecipare il suo punto di forza. Quest’anno il palinsesto è molto più

ricco rispetto all’anno scorso sia dal punto di vista delle presenze,

saranno oltre cinquanta i performer che saliranno sui due palchi allestiti

all’interno del Parco Fucoli per un totale di circa 25 esibizioni, e anche

sotto il profilo della qualità. Fra gli altri ospiteremo un giovane

toscano, Matteo Crea, che farà uno spettacolo di teatro canzone

particolarmente interessante per la sperimentazione di nuovi linguaggi

espressivi”.

Il cartellone musicale della Festa si aprirà giovedì 24 luglio con il

concerto di Babaman Brusco e il DJ Set di Ferdy, che anticipa quello di

venerdì 25 ideato da Stefy Di Cicco. Sabato 26 luglio ad esibirsi sul

palco, fra gli altri, ci saranno Frankie HI-nrg assieme a FacciaNuvola e

domenica 27 luglio la chiusura della festa sarà affidata alla musica di

Matteo Crea, Lorenzo Salvetti, Cimini e Dumbo Gets Mad.