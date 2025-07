ADM: AGGIUDICAZIONE PROCEDURA DI SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO AUTOMATIZZATO DEL GIOCO DEL LOTTO E DEGLI ALTRI GIOCHI NUMERICI A QUOTA FISSA

(AGENPARL) - Roma, 17 Luglio 2025

Procedura di selezione per l’affidamento in concessione della gestione del servizio automatizzato del Gioco del Lotto e degli altri Giochi Numerici a Quota Fissa

Roma, 17 luglio 2025 – In relazione alla procedura di selezione per l’affidamento in concessione della gestione del servizio automatizzato del gioco del Lotto e degli altri giochi numerici a quota fissa, si comunica che, in data 16 luglio u.s., si è provveduto – verificato l’esito positivo del possesso dei requisiti prescritti dalla medesima procedura, attraverso la piattaforma AcquistinretePA e il rilevante contributo della struttura competente della CONSIP s.p.a. – all’aggiudicazione a favore del candidato LOTTOITALIA s.r.l.

Ai sensi di quanto previsto dalle Regole Amministrative, sul sito dell’Agenzia è pubblicata la determina di aggiudicazione.