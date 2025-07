Cs conf stampa programma e foto FestambienteSud Martina

(AGENPARL) - Roma, 17 Luglio 2025

FestambienteSud 2025, edizione speciale Martina Franca

dal 30 luglio al 1° agosto

FestambienteSud, il festival internazionale di Legambiente per il Sud, sarà per la prima volta In Valle d’Itria, dal 30 luglio al 1° agosto 2025, con tre giorni all’insegna della sostenibilità, della conservazione della natura e del patrimonio culturale. Visite e passeggiate nel parco, forum di confronto e concerti tra Bosco delle Pianelle, Parco Ortolini, Orti del Duca e Masseria Mangiato.

Il progetto speciale è promosso dal Comune di Martina Franca, Legambiente Valle d’Itria e Legambiente Puglia, è sostenuto dalla Regione Puglia e dall’Acquedotto Pugliese, con un contributo di EBS smart Energy Solutions.

Il progetto s’inserisce nella cornice della XXI edizione di FestambienteSud, dal titolo Out of Africa, il futuro dal Sud, in programma in Puglia dal 18 luglio al 1° agosto.

PROGRAMMA

30 luglio

MATTINA

Ore 9.00 – Raduno al centro visitatori del Bosco delle Pianelle.

Ore 9.30 – Visita guidata all’ecosistema bosco: – IL SEGRETO DEL BOSCO

Ore 11.00 – Laboratorio di educazione ambientale per bambini e ragazzi: T-SHIRT BUG & FLOWERS

POMERIGGIO

Ore 18.00 – Forum su: FATTORE BIOMETANO nella mobilità sostenibile e prospettive nell’agricoltura italiana, Parco Ortolini.

SERA – Parco OrtoliniOre 21.00 – Concerto

SAVANA FUNK

Ingresso libero

I Savana Funk sono un trio nato a Bologna nella primavera del 2015 dall’incontro magico tra Aldo Betto (chitarra), Blake Franchetto (basso) e Youssef Ait Buozza (batteria) che incanala immediatamente la loro voglia di musica e sperimentazione nel primo album autoprodotto nel 2016 Musica Analoga (uscito a nome Aldo Betto w/ Blake Franchetto & Youssef Ait Bouazza). La loro formula magica è fatta di funk, rock, blues e soprattutto afrobeat che funziona su disco, ma soprattutto dal vivo.

31 luglio

MATTINA

Ore 9.00 – Raduno al centro visitatori del Bosco delle Pianelle.

Ore 9.30 – passeggiata in bicicletta lungo i sentieri della riserva: IN BICI NEL BOSCO

Ore 11.00 – Laboratorio di educazione ambientale per bambini e ragazzi: T-SHIRT BUG & FLOWERS

POMERIGGIO

Ore 18.00 – Forum su: Biodiversità, la tutela delle aree protette e il valore ecosistemico del patrimonio boschivo, Orti del Duca.

SERA – Masseria Mangiato

Ore 21.00 – ConcertoNNEKA

Ingresso gratuito con prenotazioneLa leggenda dell’hip-hop Nas la definisce “straordinaria” e “un’artista incredibile”. Il Sunday ha detto che il suo album di debutto era “bello quanto The Miseducation of Lauryn Hill”. Nata e cresciuta nello stato del delta del Warri in Nigeria, Nneka ha trascorso la sua infanzia e la sua prima vita adulta crescendo nella città petrolifera della Nigeria. Nneka Lucia Egbuna significa in igbo “la madre è suprema”. Poco più che ventenne, andò in Germania per esplorare una vita diversa e scoprire le sue radici tedesche, e vi rimase per conseguire una laurea in Antropologia/Archeologia all’Università di Amburgo. Fu durante i suoi anni da studentessa che Nneka perfezionò la sua arte di cantautrice. I suoi testi politicamente carichi l’hanno rapidamente consacrata come una delle voci più potenti dell’Africa. I testi di Nneka esaminano una miriade di questioni sociali, tra cui l’amore materno, l’amore per il creatore divino e la ricerca della giustizia.

1 agostoMATTINA

Ore 9.00 – Raduno al centro visitatori del Bosco delle Pianelle.

Ore 9.30 – Visita guidata all’ecosistema bosco: IL SEGRETO DEL BOSCO

Ore 11.00 – Laboratorio di educazione ambientale per bambini e ragazzi: T-SHIRT BUG & FLOWERS

POMERIGGIO

Ore 18.00 – Forum su: ripensare i trasporti locali per realizzare un sistema di mobilità sostenibile, Orti del Duca.

SERA – Masseria Mangiato

Ore 21.00 – ConcertoELIADES OCHOA – star dei Buena Vista Social Club

Ingresso con ticket

Eliades Ochoa è uno dei più importanti soneros cubani di tutti i tempi; un notevole difensore della musica tradizionale cubana e il miglior chitarrista della sua generazione. È una delle star dello storico album “Buena Vista Social Club”, uscito assieme all’omonimo celeberrimo film di Wim Wenders, con la sua memorabile interpretazione di “Chan Chan” o “El Cuarto de Tula”, ma ha anche collaborato con icone della musica internazionale come Manu Dibango, Charlie Musselwhite, Ry Cooder o Toumani Diabate tra gli altri ed è stato rivendicato da musicisti spagnoli contemporanei come Bunbury o più recentemente C. Tangana.

festambientesud.it