(AGENPARL) – Thu 17 July 2025 Domani a Roma la quarta edizione di “Parlate di mafia” con i ministri Piantedosi e Nordio

Interverranno i sottosegretari Delmastro e Mantovano. Intervista al presidente della Commissione Antimafia, Chiara Colosimo

Ore 10, Tempio di Adriano, piazza di Pietra

Si terrà domani, venerdì 18 luglio, alle ore 10, presso la Sala del Tempio di Vibia Sabia e Adriano della Camera di Commercio di Roma a Piazza di Pietra, la quarta edizione dell’evento “Parlate di mafia” organizzato dai gruppi parlamentari di Fratelli d’Italia in collaborazione con l’Ufficio studi di FdI.

Alle ore 10 sono previsti i saluti istituzionali di Francesco Rocca, presidente della Regione Lazio, di Paolo Trancassini, questore della Camera dei Deputati e coordinatore FdI del Lazio e di Marco Perissa, deputato e presidente FdI Roma.

Alle ore 10,30 l’apertura dei lavori con gli interventi di Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera dei Deputati, Lucio Malan, capogruppo FdI Senato della Repubblica, Galeazzo Bignami, capogruppo FdI Camera dei Deputati, Francesco Filini, deputato, coordinatore Ufficio studi e Responsabile Dipartimento Programma, Arianna Meloni, responsabile segreteria politica e adesioni FdI – modera Antonio Rapisarda, direttore de il Secolo d’Italia.

Alle ore 11 è prevista l’intervista alla presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, Chiara Colosimo, dell’inviato de Il Giornale, Felice Manti. Ad introdurre Salvatore Sallemi – vice presidente FdI Senato e componente della Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere.

Alle ore 11.30 il panel sul tema “Traffico di stupefacenti e criminalità organizzata: strategie di contrasto e prevenzione all’emergenza delle nuove droghe”. Introduce Fabio Roscani, deputato e presidente Gioventù Nazionale. Interverranno: Alfredo Mantovano, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega alle politiche antidroga, Matteo Piantedosi, ministro dell’Interno, Andrea Delmastro Delle Vedove, sottosegretario di Stato al Ministero della Giustizia, Giuseppe Spina, Direttore della Direzione centrale per i servizi antidroga. Modera Pietro Senaldi, condirettore di Libero.

Alle ore 12.30 i lavori si concluderanno con l’intervista al ministro della Giustizia, Carlo Nordio, del direttore de Il Tempo, Tommaso Cerno. Ad introdurre Sara Kelany, deputato, responsabile Dipartimento Immigrazione e componente della Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere.

Alle ore 13, infine, una delegazione dei gruppi parlamentari si recherà a rendere omaggio alla borsa di Paolo Borsellino in esposizione nella Sala del Transatlantico della Camera dei Deputati.

