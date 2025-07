(AGENPARL) - Roma, 17 Luglio 2025

(AGENPARL) – Thu 17 July 2025 *Simonetti (M5S): “PFAS nei dispositivi di protezione dei Vigili del Fuoco:

la Regione intervenga per tutelare la salute degli operatori”*

Oggi, in qualità di Presidente del Gruppo Consiliare del Movimento 5

Stelle, ho presentato un atto volto ad affrontare un tema che riguarda

direttamente la salute dei Vigili del Fuoco. La mozione è stata approvata

dall’Aula e rappresenta un primo passo per aprire un fronte di attenzione

su un rischio silenzioso ma ormai noto, legato all’esposizione ai PFAS.

I PFAS sono sostanze chimiche utilizzate nei tessuti per rendere le divise

resistenti al fuoco e all’acqua. Purtroppo non si degradano, si accumulano

nel corpo umano e sono associate dalla comunità scientifica a diverse

patologie, tra cui tumori, disturbi endocrini e danni al sistema

immunitario.

Con questo atto chiediamo alla Regione Umbria di attivarsi con urgenza per

avviare un monitoraggio sanitario sui soggetti esposti, attraverso esami

specifici come le analisi del sangue, e di promuovere la progressiva

sostituzione dei materiali pericolosi con alternative sicure. È un tema che

riguarda la salute, ma anche il rispetto delle istituzioni verso chi ogni

giorno si mette al servizio della collettività.

Non sono affermazioni generiche. Esistono dati concreti, rilevati nelle

divise e nel sangue dei Vigili del Fuoco, che dimostrano come l’esposizione

ai PFAS rappresenti un rischio reale e quotidiano, anche al di là delle

emergenze operative.

Non possiamo accettare che chi serve lo Stato corra il pericolo di

ammalarsi non per un crollo o per le fiamme, ma per i dispositivi che

indossa. È una contraddizione che va risolta.

Per questo, oltre alle parole, servono atti amministrativi, risorse e

scelte politiche conseguenti. Con questa mozione iniziamo un percorso che

deve portare risultati concreti.

Ringrazio il consigliere Fabrizio Ricci (AVS) per aver firmato e sostenuto

l’atto.

*Luca Simonetti*

*Presidente Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle – Assemblea legislativa

dell’Umbria*

[image: Simonetti (M5S).jpeg]