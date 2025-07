(AGENPARL) - Roma, 17 Luglio 2025

(AGENPARL) – Thu 17 July 2025 STRAGE CORINALDO: BALDELLI (FDI): PLAUSO A FORZE DELL’ORDINE PER ARRESTO CAVALLARI

“Desidero esprimere il mio più sentito ringraziamento alle Forze dell’Ordine e a tutti coloro che si sono prodigati per l’arresto in Spagna di Andrea Cavallaro, uno dei condannati per la strage di Corinaldo. Evaso durante un permesso premio ottenuto per discutere la tesi di laurea all’Università di Bologna. Un’operazione frutto della professionalità e della dedizione degli uomini e delle donne del Nucleo Investigativo Regionale e Centrale della Polizia Penitenziaria, delle Procure di Bologna e Ancona, e della preziosa collaborazione con le autorità spagnole ed Eurojust”. Così il deputato di Fratelli d’Italia, Antonio Baldelli, che aggiunge: “A loro va il mio plauso, perché grazie a un lavoro investigativo complesso e coordinato, è stato possibile assicurare nuovamente alla giustizia un criminale che non doveva trovarsi in libertà, un fatto inaccettabile per tutta la comunità marchigiana. Rinnovo inoltre la mia vicinanza alle famiglie delle vittime di Corinaldo. Bisognerebbe prendere spunto da questa vicenda per valutare di rivedere i criteri di concessione dei permessi premio, che troppo spesso si rivelano un rischio per la sicurezza pubblica. Continueremo a batterci per una giustizia certa e realmente vicina ai cittadini onesti” conclude Baldelli.

Ufficio stampa

Fratelli d’Italia

Camera dei deputati