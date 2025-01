(AGENPARL) - Roma, 22 Gennaio 2025

(AGENPARL) – mer 22 gennaio 2025 LEGIONE CARABINIERI LAZIO

Compagnia di Monterotondo

Comunicato Stampa

FONTE NUOVA (RM) – I CARABINIERI ARRESTANO UN 33ENNE, GRAVEMENTE INDIZIATO

DI TENTATO OMICIDIO.

FONTE NUOVA (RM) – Nel rispetto dei diritti dell’indagato (da ritenersi

presunto innocente in considerazione dell’attuale fase del procedimento –

indagini preliminari – fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con

sentenza irrevocabile) e al fine di garantire il diritto di cronaca

costituzionalmente garantito, si comunica che i Carabinieri della Compagnia

di Monterotondo (RM) hanno arrestato un 33enne gravemente indiziato di

“tentato omicidio”.

I fatti risalgono alla tarda serata del 21 gennaio, quando i Carabinieri

della Stazione di Mentana sono intervenuti presso l’abitazione del 33enne a

seguito della richiesta di aiuto da parte della madre al 112. Giunti sul

posto, hanno subito bloccato il 33enne ricostruendo quanto accaduto. Il

giovane, per futili motivi, ha avuto un diverbio con la donna; udito dal

fratello minore, 27enne, questi è subito intervenuto in difesa della madre;

tuttavia il 33enne decideva di impugnare il coltello e colpire al petto il

fratello più piccolo. Ricorso alle cure dei sanitari, il giovane ha

riportato una lieve ferita ed è stato dimesso poco dopo, mentre per il

33enne è scattato l’arresto. I Carabinieri, dunque, di concerto con la

Procura della Repubblica di Tivoli, hanno tradotto il giovane presso il

carcere di Rebibbia, dove attualmente è ristretto in attesa delle

determinazioni da parte dell’Autorità giudiziaria.

220125

Eventuali ulteriori notizie potranno essere richieste al Cap. Carmine ROSSI,

____________________________________________________________________________

Aliquota Comunicazione e Stampa – Comando Provinciale Carabinieri di Roma

P.za San Lorenzo in Lucina, 6

00186 Roma