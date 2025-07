(AGENPARL) - Roma, 14 Luglio 2025

(AGENPARL) – Mon 14 July 2025 DAZI, RICCIARDI (M5S): GOVERNO SENZA PIANI CI LASCIA PRENDERE A PESCI IN FACCIA

Il governo Meloni non ha nessun piano, né A, né B, né C. Praticamente ci lasciano prendere a schiaffi in faccia. A Trump è stato detto: tranquillo facciamo quello che vuoi. Nessuna tassa per le big tech del web, armi americane fino al 5% del Pil, gas a cinque volte il prezzo. Intanto i nostri imprenditori non possono fare un piano industriale e assunzioni. Di fatto vivono nell’incertezza. Però loro pagano il 50% di tasse, mente le aziende della Silicon Valley non pagheranni nemmeno un euro. Ma tanto gli effetti dei dazi non li pagano né Meloni, né Tajani. Li pagano gli italiani”.

Così Ricciardo Ricciardi, capogruppo M5S alla Camera, a 4 di Sera.

