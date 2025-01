(AGENPARL) - Roma, 22 Gennaio 2025

(AGENPARL) – mer 22 gennaio 2025 AGORA’ (RAI3)/Crosetto (FdI): Uno è innocente sino al terzo grado di

giudizio, vale anche per Daniela Santanchè

“Un rinvio a giudizio- come Lei sa non vuol dire nulla. Aspettiamo che la

giustizia si esprima ……… L’ho detto per nemici storici politici, continuo a

dirlo a tutti, uno è innocente sino al terzo grado di giudizio. Lo dico

anche per Daniela Santanchè”. Queste le parole del sen. Guido Crosetto,

Ministro della Difesa, ad Agorà Rai Tre, condotto da Roberto Inciocchi, su

Daniela Santanchè

Redazione Agorà – Raitre

