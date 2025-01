AGENDA CAMERA DI DOMANI, GIOVEDì 23 GENNAIO

(AGENPARL) - Roma, 22 Gennaio 2025

AULA

📌Ore 9 informativa urgente del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, sulle iniziative in relazione al rincaro dei costi dell’energia per famiglie e imprese.

📌A seguire:

Voti Mozioni Cannabis

COMMISSIONI

📌8.30_Difesa_audizione Ministro Crosetto su difesa cibernetica

📌9.45 e termine votazioni PM Ass._Affari esteri e Difesa_Decreto Ucraina in referente

📌11.30 e termine votazioni AM Ass._Finanze e Lavoro_Partecipazione dei lavoratori alla gestione dell’impresa (referente, previste votazioni)

📌14_Affari costituzionali_Ordinamento della polizia locale, audizioni

📌14_Femminicidio_audizione del Direttore Generale dell’Agenzia per l’Italia digitale, Mario Nobile

📌15.30_Politiche Ue Camera e Senato_audizione del Ministro Foti sulle linee programmatiche

EVENTI

📌10 Sala Regina. Convegno: “Propulsione nucleare navale. Progetti per il futuro”. Messaggio del Presidente Fontana. Diretta web.

📌15 Sala Giacomo Matteotti. Presentazione del libro: “Il bivio. Dal golpismo di Stato alle Brigate rosse: come il caso Moro ha cambiato la storia d’Italia” di

Dino Greco. Partecipa Vicepresidente Ascani. Diretta webtv

📌16 Sala della Lupa. Convegno “In Parlamento con le donne. Progetto di ricerca dell’Associazione ex Parlamentari”. (Associazione ex parlamentari della Repubblica). Partecipa Vicepresidente Ascani. Diretta webtv

CONFERENZE STAMPA

📌10 – I rapporti tra Italia e Venezuela dopo l’insediamento di Maduro. Stefania Ascari

📌11.30 Mediterranea melodies. Attilio Pierro

📌13 Un disegno italiano per l’ecosistema Govetech. Imprese, innovazioni, servizi pubblici. Giulio Centemero

📌14.30 Situazione dei diritti umani in Israele e Cisgiordania osservata sul campo dal Comitato permanente della Camera sui diritti umani nel mondo. Laura Boldrini

📌16 Toni Ricciardi. Progetto Casciamericana

📌17.30 Sicurezza. Matteo Maur