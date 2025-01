(AGENPARL) - Roma, 21 Gennaio 2025

*On. Riccardo De Corato*

*Gruppo Fratelli d’Italia*

*MILANO, RAMY, DE CORATO (FDI): «IL ‘MARANZA’ CHE GUIDAVA TMAX AVEVA DROGA.

IL SINDACO NON RETTIFICA SUE DICHIARAZIONI CONTRO I CARABINIERI?

ATTENDIAMO».*

Milano, 21 Gennaio 2025 – «Più passano i giorni e più si hanno informazioni

precise sul caso che ha visto perdere la vita al giovane Ramy in via

Ripamonti, dopo un lungo inseguimento in città. Tre giorni fa, la Procura

di Milano, aveva chiaramente affermato “non c’è stata nessuna violazione

nelle modalità di inseguimento” dei Carabinieri e nelle ultime ore è

emerso, anche, che l’Amico ‘Maranza’ di Ramy, Fares, che guidava lo scooter

è stato sorpreso con della droga addosso. Tutta questa vicenda, però, è

contornata dal fatto che vergognosamente il Sindaco di Milano non ha

aspettato molto a condannare i Carabinieri accusandoli di “aver sbagliato a

fare un inseguimento notturno di 20 minuti”, subito dopo l’incidente

mortale avvenuto ma, ancora oggi, nonostante i dati sembrerebbero

scagionare sempre di più le Forze dell’Ordine, lo stesso Sala non ha ancora

ringraziato l’Arma per aver svolto in maniera impeccabile il proprio dovere

che ricordo, nel caso in cui il Sindaco se ne fosse dimenticato, è quello

di tutelare e difendere lo Stato a tutela dell’ordine e della sicurezza

pubblica. Il Sindaco, davvero, non ha nulla da rettificare sulle sue

dichiarazioni contro i Carabinieri? Attendiamo sviluppi. Noi di Fratelli

d’Italia saremo sempre dalla parte e molto grati in maniera incondizionata

a tutte le Forze di Polizia, senza se e senza ma».

Così il Deputato di Fratelli d’Italia, membro della Commissione

Parlamentare sulla sicurezza e il degrado delle periferie italiane ed ex vice

Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi, *Riccardo De Corato.*