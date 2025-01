L’Europa resta impegnata nell’Accordo di Parigi – Ursula von der Leyen

(AGENPARL) - Roma, 21 Gennaio 2025

L’Europa conferma il suo impegno nell’Accordo di Parigi sul clima, nonostante la decisione degli Stati Uniti di ritirarsi sotto la guida del presidente Donald Trump. Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Europea, ha ribadito l’importanza dell’accordo, definendolo “la migliore speranza per l’intera umanità”.

Durante il suo discorso al World Economic Forum di Davos, von der Leyen ha sottolineato che i prossimi anni saranno decisivi per affrontare il cambiamento climatico, non solo in Europa, ma su scala globale.

“Tutti i continenti dovranno accelerare la transizione verso zero emissioni nette e affrontare il crescente peso del cambiamento climatico”, ha dichiarato.

La presidente ha citato gli impatti sempre più visibili del cambiamento climatico, come ondate di calore, inondazioni e incendi boschivi, e ha evidenziato la necessità di concentrarsi su soluzioni concrete, dalla decarbonizzazione alle iniziative basate sulla natura.

Von der Leyen ha riaffermato il valore dell’Accordo di Parigi, che considera il pilastro fondamentale degli sforzi globali contro il riscaldamento climatico.

“L’Europa manterrà la rotta e continuerà a collaborare con tutte le nazioni che vogliono proteggere la natura e fermare il riscaldamento globale”, ha aggiunto.

Le sue dichiarazioni sottolineano il contrasto con la decisione degli Stati Uniti di abbandonare l’accordo, una mossa che ha suscitato critiche e preoccupazioni a livello internazionale.

La presidente ha ribadito che il Vecchio Continente è determinato a guidare gli sforzi per una transizione energetica globale, implementando il Green Deal europeo e promuovendo la cooperazione internazionale.

Nonostante la battuta d’arresto rappresentata dal ritiro statunitense, von der Leyen ha espresso ottimismo sul fatto che l’Europa e altri partner globali possano continuare a lavorare insieme per costruire un futuro sostenibile.

La decisione di Trump di ritirare gli Stati Uniti dall’Accordo di Parigi rappresenta una sfida per gli sforzi globali contro il cambiamento climatico. Tuttavia, l’impegno dell’Europa sotto la guida di Ursula von der Leyen mostra la determinazione a mantenere viva la lotta per un pianeta più sano e sicuro per le generazioni future.