(AGENPARL) - Roma, 19 Gennaio 2025

(AGENPARL) – dom 19 gennaio 2025 CORDOGLIO PER LA SCOMPARSA DI LUIGI RAMBOTTI

Il Comune di Spoleto esprime il cordoglio della comunità cittadina per la scomparsa di Luigi Rambotti, dal 1997 al 2018 responsabile della Sezione Archivio di Stato di Spoleto.

“Perdiamo un punto di riferimento, un uomo di grande cultura dotato di una profonda conoscenza del territorio e della sua storia – sono state le parole del sindaco Andrea Sisti – Le capacità divulgative di Luigi Rambotti, l’impegno professionale che lo ha visto alla guida per oltre 20 anni della Sezione dell’Archivio di Stato di Spoleto, hanno permesso a tantissimi spoletini e spoletine, umbri ed umbre e non solo, di misurarne il valore e la competenza, di uscire profondamente arricchiti dagli incontri da lui organizzati, di conoscere un patrimonio archivistico a cui Rambotti ha dedicato, con passione, buona parte della sua vita.

Tra i tanti esempi mirabili del suo lavoro ricorderemo sempre, in un momento particolarmente difficile e doloroso per l’Umbria, l’opera svolta nel salvataggio degli archivi dei comuni terremotati del 2016, impegno che gli valse l’elogio da parte della Direttrice dell’Archivio di Stato”.

L’amministrazione comunale esprime alla famiglia, a nome della città, le più sentite condoglianze.

Spoleto, domenica 19 gennaio 2025