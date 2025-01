(AGENPARL) - Roma, 19 Gennaio 2025

Barelli: Craxi e don Sturzo nel dna di Forza Italia

“Ieri Tajani a Hammamet per ricordare Bettino Craxi a 25 anni dalla sua scomparsa, oggi a Caltagirone per i 106 anni dall’annuncio ai “Liberi e Forti” di Don Luigi Sturzo. Craxi e Don Sturzo sono due pilastri nel pantheon del nostro partito, che ha radici profonde nel nostro Paese, per rappresentare il centro della politica: la dimora dei moderati italiani, che continueranno a trovare in Forza Italia il punto di riferimento dei loro valori”. Così ha dichiarato Paolo Barelli presidente dei deputati FI Forza Italia

