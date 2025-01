(ARC) Shoah:Fedriga, da nuove pietre d’inciampo ricordo e messaggio attuale

(AGENPARL) - Roma, 19 Gennaio 2025

(AGENPARL) – dom 19 gennaio 2025 Trieste, 19 gen – “La posa di nuove pietre d’inciampo a memoria

degli ebrei vittime della persecuzione nazifascista ha una doppia

valenza: ricordare la Shoah testimoniando la vicinanza alla

Comunit? ebraica, da un lato, e trasmettere, dall’altro, i nostri

valori alle nuove generazioni per far s? che persecuzioni,

discriminazioni e antisemitismo non si ripetano”.

? la riflessione che il governatore Massimiliano Fedriga ha

portato alla cerimonia che stamani in corso Italia 12 a Trieste

ha aperto la serie di installazioni di diciotto pietre d’inciampo

nel capoluogo regionale articolata durante tutta la giornata.

“Assistiamo – ha denunciato Fedriga – all’aumento di rigurgiti

antisemiti a livello europeo che investono troppo spesso anche la

comunicazione, nella quale, attraverso stratagemmi, vengono

insinuati messaggi feroci contro il popolo ebraico e contro

Israele, cui va ribadita invece la nostra vicinanza, con forza,

senza ambiguit? e senza giustificazione verso i terroristi che

quel 7 ottobre trucidarono innocenti in quanto tali”.

Le pietre d’inciampo deposte in corso Italia ricordano Rosa Elia

Baruch ed Enrichetta Baruch Polacco, che trovarono la morte ad

Auschwitz nel 1944. Alla cerimonia, introdotta dal presidente

della comunit? ebraica di Trieste Alessandro Salonichio, hanno

preso la parola anche il vicesindaco di Trieste Serena Tonel, il

capo della Comunit? ebraica di Trieste Eliahu Alexander Meloni,

un bisnipote delle vittime e due studenti del Liceo classico

linguistico Francesco Petrarca, che ha collaborato

all’iniziativa. La deposizione odierna delle altre pietre,

realizzate dall’artista Gunter Demnig, ? localizzata in via

Beccaria 6, via Marconi 16, via Severi 7, via Besenghi 33, via

Principe di Montfort 4 e via Madonna del Mare 2.

Come ? stato ricordato da Salonichio, questa ottava edizione

della posa porta a 131 le “stolpersteine” a Trieste alla vigilia

del Giorno della Memoria e nella ricorrenza dell’ottantesimo

dall’apertura del tragico cancello di Auschwitz.

ARC/PPH

191129 GEN 25