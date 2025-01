Com Stampa Fp Cgil Pd, Cisl FP PD e Ro e Uil Fpl Pd: “La posizione dei sindacati confederali sull’anticipo contrattuale proposto dalla Casa di Cura di Abano”

(AGENPARL) - Roma, 18 Gennaio 2025

*Anticipo Contrattuale: Opportunità o Trappola? Le Organizzazioni Sindacali

si Interrogano sulla Proposta della Casa di Cura di Abano*

Le Organizzazioni Sindacali FP CGIL, CISL FP e UIL FPL hanno ricevuto

segnalazioni dai lavoratori della Casa di Cura di Abano, centro di

foniatria e casa di cura Diaz, riguardo alla proposta di un anticipo

contrattuale pari a 56 euro medi mensili. Una proposta che, se da un lato

potrebbe sembrare un primo passo per venire incontro alle esigenze dei

dipendenti, dall’altro solleva interrogativi sulla sostenibilità e

sull’equità dell’accordo.

*Le Perplessità delle Organizzazioni Sindacali*

Il punto più controverso della proposta risiede nella clausola che prevede

la restituzione delle somme percepite qualora i lavoratori lasciassero

l’azienda prima del rinnovo contrattuale nazionale. Un vincolo che non solo

lega ulteriormente il dipendente, ma che rischia di compromettere la

trasparenza del rapporto di lavoro. Inoltre, l’anticipo proposto si

discosta significativamente dalle cifre previste dal tavolo nazionale, che

indicano un aumento di 125 euro medi mensili. La differenza è notevole e

alimenta dubbi sull’effettiva convenienza per i lavoratori.

*Il commento dei Sindacati Confederali*

“È importante considerare – interviene Alessandra Stivali della Fp Cgil

Padova – tutte le implicazioni di questa proposta. Da un lato, riconosciamo

l’intento di fornire un sostegno economico; dall’altro, vogliamo essere

certi che i lavoratori non siano posti in una situazione di svantaggio a

lungo termine. Serve un confronto aperto e costruttivo.”

“Ogni proposta – aggiunge Achille Pagliaro della Cisl Fp Padova e Rovigo –

deve essere valutata nel suo complesso. Apprezziamo il tentativo di

intervenire in una fase interlocutoria, ma è fondamentale che qualsiasi

anticipo sia equo e non comporti vincoli penalizzanti per i lavoratori.

Crediamo che il contratto nazionale rappresenti il punto di riferimento

principale per garantire condizioni ottimali e omogenee per tutti.”

“Siamo disponibili a dialogare per trovare soluzioni – conclude Hena Da

Silva Velotti della Uil Fpl Padova – che possano realmente rispondere alle

esigenze dei lavoratori. L’anticipo proposto, seppur positivo nell’intento,

necessita di essere analizzato per garantire la massima tutela dei diritti.”

*La disponibilità al confronto e l’invito alla riflessione e all’unità*

Le Organizzazioni Sindacali ribadiscono la loro disponibilità al confronto

con la Casa di Cura, sottolineando l’importanza di accordi equi e

sostenibili per i lavoratori. La domanda resta aperta: questa proposta

rappresenta un reale passo avanti o rischia di compromettere la fiducia e

il benessere dei dipendenti? FP CGIL, CISL FP e UIL FPL invitano, dunque, i

lavoratori a riflettere con attenzione e a rimanere uniti in questa fase

delicata. La priorità resta il rinnovo contrattuale nazionale, che

garantisce condizioni eque e migliorative per tutti.