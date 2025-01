(ACON) SALUTE. HONSELL (OPEN): SODDISFAZIONE PER PUNTO NASCITA DI SAN VITO

(AGENPARL) - Roma, 18 Gennaio 2025

soddisfazione per la sentenza del Tar che ha accolto il ricorso

promosso dal comitato Salute Pubblica Bene Comune che ha

giudicato illegittima la chiusura del punto nascita di San Vito

al Tagliamento da parte della Giunta Fedriga. Avevamo appoggiato

il comitato sin dall’inizio della sua azione volta a tutelare un

servizio per tutta la popolazione di quei territori, che

altrimenti ? costretta a lunghi spostamenti anche fuori regione

per ottenerlo. L’ospedale di San Vito inoltre dispone di una

terapia intensiva mentre altri punti nascita autorizzati in

regione non ne dispongono. Numerose deroghe sono state poi fatte

per altri punti nascita ma non nel caso di San Vito. Da sempre

ritenevamo assurdo che l’azienda Asfo non mettesse i cittadini al

centro e pur avendo le risorse non fosse capace di garantire il

servizio”.

Lo dice, in una nota, il consigliere regionale di Open Sinistra

Fvg Furio Honsell che prosegue: “L’assessore e i dirigenti hanno

adesso tutte le possibilit? per dimostrare che il Sistema

sanitario regionale non antepone altri interessi a quelli dei

cittadini attuali e futuri. Basta tagli”.

