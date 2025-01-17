Allerta maltempo: codice arancione sino a sabato 18 gennaio nel Campidano – Comunicato stampa

(AGENPARL) – ven 17 gennaio 2025 AVVISO ALLA CITTADINANZA
IL CENTRO FUNZIONALE DECENTRATO DI PROTEZIONE CIVILE REGIONALE
HA EMESSO UN AVVISO DI:
ALLERTA METEO
RISCHIO IDROGEOLOGICO
ALLERTA ARANCIONE – (CRITICITÀ MODERATA)
DALLE ORE 18:00 DI VENERDÌ 17
ALLE ORE 17:59 DI SABATO 18 GENNAIO 2025
RISCHIO IDRAULICO
ALLERTA GIALLA – (CRITICITÀ ORDINARIA)
DALLE ORE 14:00 DI VENERDÌ 17
ALLE ORE 23:59 DI SABATO 18 GENNAIO 2025
SALVO ULTERIORE PROROGA
É FATTO DIVIETO (DURANTE LA FASE DI ALLERTA MODERATA)
PARCHEGGIARE NELLE VIE: BALILLA (DA PIAZZA ITALIA FINO A VIA
DANDOLO) E TRAVERSE; ITALIA; DOLIANOVA; SINNAI; SETTIMO;
MARA; DONORI; SANTORRE DI SANTAROSA; CONFALONIERI;
AMPERE.
LE AUTO PARCHEGGIATE NELLE SOPRACITATE VIE POSSONO
ESSERE SPOSTATE PRESSO IL PARCHEGGIO DELLA PISCINA
TERRAMAINI, IN VIA PISANO.
SI INVITANO I CITTADINI A PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE E
AD ATTIVARE LE MISURE DI AUTO PROTEZIONE:
NON SCENDERE NEI PIANI INTERRATI O SEMINTERRATI;
NON USCIRE DI CASA;
ALLONTANARSI DALLE STRADE ALLAGATE, RAGGIUNGENDO
LUOGHI PIÙ ELEVATI.
PER QUALSIASI INFORMAZIONE:
(AGENPARL) – ven 17 gennaio 2025 AVVISO ALLA CITTADINANZA