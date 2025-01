COMUNICATO STAMPA – I PRIMI CUSTODI DELLA MEMORIA: IN RETTORATO UNA MOSTRA DEDICATA ALLE SEPOLTURE PREISTORICHE – Dal 16 gennaio al 14 marzo, Sala Principe d’Acaia, Rettorato UniTo (via Verdi 8 / via Po 17)

(AGENPARL) - Roma, 16 Gennaio 2025

(AGENPARL) – gio 16 gennaio 2025 COMUNICATO STAMPA

I PRIMI CUSTODI DELLA MEMORIA

IN RETTORATO UNA MOSTRA DEDICATA

ALLE SEPOLTURE PREISTORICHE

Primo passo verso la realizzazione del futuro Museo dell’Evoluzione umana,

resterà aperta fino al 14 marzo

Oggi, giovedì 16 gennaio, presso la sala Principe d’Acaia del Palazzo del

Rettorato (via Verdi 8, Torino) apre la mostra I primi custodi della

memoria. Le sepolture nel Paleolitico, un’affascinante esplorazione del

rapporto tra l’uomo e la morte, dalle prime sepolture dell’Uomo di

Neanderthal fino all’alba dell’agricoltura.

La mostra, presentata dall’Università di Torino, con il Sistema Museale di

Ateneo e Unita in collaborazione con UniVerso e curata da Giacomo

Giacobini, Cristina Cilli e Giancarla Malerba, accompagna il visitatore in

un percorso che attraversa millenni analizzando i riti funerari, le

evoluzioni sociali e le prime manifestazioni artistiche legate al culto dei

morti attraverso una serie di calchi di sepolture preistoriche.

Le pratiche funerarie ci offrono infatti l’opportunità per indagare gli

elementi più profondi del pensiero umano dato che i riti della morte non

corrispondono a necessità materiali ma a preoccupazioni di natura

differente, che riguardano il destino di un individuo – o del suo cadavere

– dopo la morte. Proprio per questo, essi rappresentano una tappa

importante della storia sociale dell’umanità e forniscono elementi per

conoscere la storia del defunto e del suo gruppo di appartenenza.

Grazie alle sepolture paleolitiche – che hanno protetto i resti umani dalla

distruzione da parte di agenti esterni – sono arrivati fino a noi scheletri

completi o quasi di cui i calchi restituiscono lo stato nel momento stesso

della scoperta. Un calco realizzato durante lo scavo non è infatti una

semplice copia ma riproduce un contesto di rinvenimento che non esiste più

e che, anche per questo, diventa testimonianza di straordinaria importanza.

La collezione torinese di calchi di sepolture preistoriche – in parte

realizzati a Torino e in parte ottenuti da altri laboratori – è la più

importante a livello internazionale. Questa esposizione è anche il primo

passo verso la realizzazione di un Museo dell’Evoluzione umana che avrà

sede nel Palazzo degli Istituti Anatomici.

Tra i calchi esposti:

–

La sepoltura della Dama del Caviglione, rinvenuta ai Balzi Rossi, famosa

per i suoi ornamenti funerari in ocra e conchiglie.

–

La sepoltura del Giovane Principe, scoperta nella Caverna delle Arene

Candide, che con il suo ricco corredo rappresenta uno dei più straordinari

esempi di sepolture paleolitiche europee.

–

La sepoltura doppia del Riparo del Romito, un toccante esempio di cura e

inclusione, con un individuo affetto da nanismo protetto dalla comunità.

Il Sistema Museale di Ateneo, in collaborazione con il Liceo Classico

Vittorio Alfieri, l’Associazione Nazionale Insegnanti di Scienze Naturali e

il Museo Regionale di Scienze Naturali, organizza inoltre nella giornata

del 29 gennaio, il convegno Evoluzione in corso con la partecipazione di

Telmo Pievani, Giorgio Manzi e Beatrice Demarchi e il coordinamento di

Silvia Rosa Brusin. Dopo una prima sessione dalle 9.30 alle 12.30 dedicata

agli studenti del liceo, l’incontro proseguirà, dalle 14.30 alle 17.30,

nell’Aula Magna di Anatomia dell’Università di Torino (corso Massimo

D’Azeglio 52, Torino). L’iniziativa sarà trasmessa anche in streaming

sul canale

Youtube del Liceo Alfieri.

* Immagini e didascalie in cartella drive

I primi custodi della memoria. Le sepolture nel Paleolitico

Università di Torino, Sala Principe d’Acaia

Palazzo del Rettorato, via Verdi 8/via Po 17

Dal 16 gennaio al 14 marzo 2025

Orario di apertura da lunedì a sabato ore 10-18

Ingresso gratuito

