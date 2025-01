Invito Conf. Stampa FP Cgil Padova: “Domani, giovedì 16 gennaio, ore 10.30 CONF. STAMPA: le vertenze con l’Az. Ospedaliera di Padova”

(AGENPARL) - Roma, 15 Gennaio 2025

(AGENPARL) – mer 15 gennaio 2025 *Invito a Conferenza Stampa*

*Vertenze con l’Azienda Ospedaliera di Padova: lo stato dell’arte*

*Domani, giovedì 16 gennaio, ore 10.30, la CONFERENZA STAMPA*

Si comunica che domani, *giovedì 16 gennaio*, alle *ore 10.30*, presso la *sede

della Cgil di Padova in via Longhin 117* è stata convocata una *CONFERENZA

STAMPA*.

Tema dell’incontro sarà la situazione riguardante le vertenze attualmente

in essere presso l’Azienda Ospedaliera di Padova, in particolare per quel

che concerne il tuttora mancato pagamento delle ore di lavoro straordinario

– dovute ad un incremento dell’attività – del personale del comparto del

Pronto Soccorso dell’Azienda Ospedale-Università di Padova e dell’Ospedale

Sant’Antonio, nonché il riconoscimento delle cosiddette indennità

specifiche.

Saranno presenti la Segretaria Generale della Fp Cgil di Padova, *Alessandra

Stivali* e l’Avvocata *Barbara Margherita*.