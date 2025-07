(AGENPARL) - Roma, 16 Luglio 2025

(AGENPARL) – Wed 16 July 2025 VITALIZI, AURIEMMA (M5S): CONFERMATA BONTÀ DELIBERA FICO, GIUSTIZIA È FATTA

ROMA, 16 LUGLIO 2025 – “Il Collegio d’appello di Montecitorio ha confermato la bontà della delibera Fico del 2018 sul taglio dei vitalizi degli ex deputati. Ciò dimostra che, quando il Movimento 5 Stelle è presente negli organismi parlamentari chiamati a decidere sui privilegi, questi non trovano spazio. Per tanti, troppi anni i vitalizi hanno rappresentato uno sfacciato appannaggio, incassati anche da ex parlamentari che non hanno mai messo piede nei corridoi della Camera. Uno schiaffo in faccia ai tanti pensionati che, dopo quarant’anni di lavoro, non riescono a mettere insieme il pranzo con la cena. Possiamo dirlo: giustizia è fatta”. Lo afferma in una nota la vicecapogruppo del M5S alla Camera Carmela Auriemma.

—————–

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle