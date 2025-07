(AGENPARL) - Roma, 16 Luglio 2025

(AGENPARL) – Wed 16 July 2025 VITALIZI, RICCIARDI (M5S): CON NOI PRIVILEGI TROVERANNO SEMPRE PORTA SBARRATA

ROMA, 16 LUGLIO 2025 – “Riesumare i vitalizi degli ex deputati sarebbe stato un inaccettabile schiaffo a milioni di cittadini in difficoltà, schiacciati da carovita e caro bollette. Invece il Collegio d’appello della Camera ha confermato che la delibera Fico è sacrosanta. Segno tangibile del fatto che, dove ci siamo noi, i privilegi trovano la porta sbarrata. È finito il tempo degli ex politici che sono stati in carica per un solo giorno e che hanno intascato per anni assegni da più di 2mila euro al mese. Cifre inimmaginabili per molti lavoratori dopo decenni di lavoro. Il M5S ha messo un freno a questo andazzo, dimostrando, dopo anni di chiacchiere, che volere è potere. Indietro non si torna”. Lo afferma in una nota il capogruppo del M5S alla Camera Riccardo Ricciardi.

—————–

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle