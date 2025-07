AGENDA CAMERA DI DOMANI, GIOVEDì 17 LUGLIO

(AGENPARL) - Roma, 16 Luglio 2025

AULA

📌 9.30 Seguito esame:

Mozioni denuncia memorandum Italia – Israele

Pdl istituzione Giornata giornalisti uccisi

COMMISSIONI

📌 8.30_Semplificazione_audizione di Nando Minnella, Capo dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale del Ministero dell’istruzione e del merito

📌 8.30_Femminicidio_audizione di Aldo Forte, Head of People & Organization, Enel Italia S.p.A.

📌 8.30_Antimafia/Comitato Infiltrazioni mafiose nelle istituzioni territoriali e negli enti locali_audizione di Pietro Signoriello, prefetto di Catania

📌 8.30_Rischio idrogeologico_Audizione di Fulvio Maria Soccodato, responsabile per ANAS del coordinamento Progetti Sisma 2016

📌 9_Politiche Ue_audizione Prefetto Rosanna Rabuano, Capo del dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno_ambito esame della proposta di regolamento su istituzione di un elenco di paesi di origine sicuri a livello dell’Unione

📌13.30_Orlandi-Gregori_audizione di Maurizia Sonia De Vito, amica di Mirella Gregori, e di Giuseppe Calì, all’epoca dei fatti cameriere del bar della famiglia De Vito.

📌 15 Aff cost+Giustizia+Trasporti+Att. produttive+Politiche Ue della Camera e Aff cost+Giustizia+Politiche Ue+Ambiente del Senato_Camera_Sala del Mappamondo_audizione della Vicepresidente esecutiva della Commissione europea per la sovranità tecnologica, la sicurezza e la democrazia, Henna Virkkunen.

EVENTI

📌 10.30 – Sala del Refettorio – convegno “Le infezioni sessualmente trasmesse: barriere e soluzioni per una diagnosi precoce”. Interviene il segretario di presidenza, Francesco Battistoni. Diretta webtv.

📌 10.30 – Sala Matteotti – convegno “Conta su di te. Manuale semi pratico di empowerment femminile”.

📌 14 – Sala della Regina – Cerimonia di consegna del premio “Geppino Micheletti”.

CONFERENZE STAMPA

📌10 – Roberto Pella. Presentazione Festival

📌11.30 – Anna Ascani. Presentazione del libro “Dietro il sipario dell’Alzheimer”.

📌13 – Enzo Amich. Presentazione del Manifesto della Comunicazione Digitale – Fondazione per la Sostenibilità Digitale

📌16 – Carla Giuliano. La festa del Soccorso tra tradizioni e prospettive future

📌17.30 – Massimo Milani. Presentazione del libro ‘Lo stato dell’Unione Europea’

📌19 – Luciano Ciocchetti. Virus Respiratorio Sinciziale