16.07.2025 convocazioe !à commissione . 21 luglio 2025 – 16.07.2025 CONVOCAZIONE CC DEL 21_07_25_signed_signed

SETTORE I – SERVIZI GENERALI-ORGANI ISTITUZIONALI-COESIONE SOCIALE .

2° Servizio Assistenza alla Presidenza del Consiglio.

RAGUSA

OGGETTO: – Convocazione – 1^ COMMISSIONE CONSILIARE – AFFARI GENERALI

AI SIG.RI CONSIGLIERI :

Antoci Marco (Peppe Cassindaco)

Schininà Sergio (Peppe Cassindaco)

Sortino Trono Giovanni (Partecipiamo Ragusa Futura)

Galifi Marco (Ragusa Terra Madre)

Mauro Rosario (Generazione)

Chiavola Mario (PD)

Bennardo Federico (Gruppo Misto)

Assessore Affari Generali

Massari Giorgio

Al Dirigente del Settore I

Dott. Francesco Lumiera

e.p.c.

Al Sig. Sindaco

Al Segretario Generale

Al Presidente del Consiglio

Ai Capigruppo Consiliari

La S.V. è invitata a partecipare, a no

delle Commissioni consiliari alla riunione della Commissione in oggetto che si terrà presso la sala delle

Commissioni consiliari, nel giorno

21 luglio 2025 ore 17:15

per trattare il segue

1. RICOGNIZIONE PERIODICA DELLA SITUAZIONE GESTIONALE DEI SERVIZI

PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA DEL COMUNE DI RAGUSA AI

– (proposta di deliberazione per

(Cons. Saverio Buscemi)

Il Resp. Del Procedimento

Maria Grazia Lena