ACERRA. VIOLENZA CONTRO LE DONNE: ENNESIMO CASO DI FEROCIA INACCETTABILE. BORRELLI (AVS): “MENTALITA’ VIOLENTA E CRIMINALE. IL SILENZIO NON È MAI LA SOLUZIONE”

BORRELLI (AVS): “MENTALITA’ VIOLENTA E CRIMINALE. IL SILENZIO NON È MAI LA

SOLUZIONE”

“Condanniamo con assoluta fermezza l’episodio gravissimo avvenuto ad

Acerra, dove una giovane donna è stata vittima di una brutale aggressione

da parte del suo ex compagno, che dopo averla insultata e picchiata ha

persino tentato di investirla con lo scooter. Un atto vile e inaccettabile,

frutto di una cultura del possesso e della violenza che continua a mietere

vittime”, dichiarano il deputato dell’Alleanza Verdi e Sinistra Francesco

Emilio Borrelli e il portavoce regionale di Europa Verde Rosario Visone.

“È inaccettabile che, ancora oggi, una relazione terminata si trasformi in

un incubo per chi decide di voltare pagina. La giovane aveva già subito per

mesi vessazioni, botte, umiliazioni e controlli, senza mai denunciare, come

purtroppo accade troppo spesso per paura o mancanza di fiducia nelle

istituzioni. Questo deve cambiare.”

“Esprimiamo pieno sostegno alla vittima e alle sue amiche ferite.

Ringraziamo le forze dell’ordine per l’arresto tempestivo del responsabile,

ma ribadiamo che la repressione da sola non basta: servono prevenzione,

educazione al rispetto, e un sistema che protegga davvero le donne, a

partire dalle segnalazioni iniziali.”

“A tutte le donne diciamo: non restate in silenzio, denunciate subito. Non

siete sole. La violenza non è amore, non è passione: è reato. Continueremo

a batterci in Parlamento, nelle istituzioni e nei territori per una società

libera dalla violenza e fondata sul rispetto.”

