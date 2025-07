(AGENPARL) - Roma, 16 Luglio 2025

VITALIZI, FONTANA (M5S): SENTENZA SCRIVE NUOVA PAGINA AL CAPITOLO GIUSTIZIA SOCIALE

ROMA, 16 LUGLIO 2025 – “Sul taglio dei vitalizi avevamo ragione noi. La sentenza del Collegio d’appello della Camera conferma la giustezza della delibera voluta da Roberto Fico sette anni fa che ha stabilito un principio chiaro e preciso: tanto hai versato, tanto prendi. Così come avviene per i comuni mortali. A Palazzo Madama, dove non eravamo presenti nel tribunalino interno, Lorsignori hanno ripristinato le vecchie prebende degli ex senatori; qui, invece, non gli abbiamo lasciato scampo. Quando eravamo in maggioranza e al Governo abbiamo sempre messo gli interessi dei cittadini davanti a tutto. La storia parla per noi. Oggi scriviamo una nuova pagina al capitolo ‘giustizia sociale’”. Così in una nota la vicecapogruppo del M5S alla Camera Ilaria Fontana.

