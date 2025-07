(AGENPARL) - Roma, 16 Luglio 2025

(AGENPARL) – Wed 16 July 2025 Mercanti (PD) su circonvallazione Altopascio: “Regione Toscana e Provincia di Lucca insieme per completare la circonvallazione di Altopascio: impegno concreto portato avanti dall’amministrazione D’Ambrosio”

Altopascio, 16 luglio 2025 – “Le polemiche strumentali di Fratelli d’Italia sui finanziamenti di Regione Toscana e Provincia di Lucca per la progettazione esecutiva della Circonvallazione di Altopascio hanno dell’incredibile. Un’opera così complessa necessita di tempistiche e passaggi, molti dei quali anche di progettazione e burocratici, i tempi previsti per lo stanziamento delle risorse (2.5 milioni di euro) sono perfettamente congrui e legittimi e permetteranno, già nel 2025, di avviare le procedure per partire con la progettazione esecutiva dell’opera, che consegnerà un progetto subito cantierabile”.

A dirlo è la consigliera regionale Pd, Valentina Mercanti.

“Se questa opera esiste su carta con risorse certe per la progettazione è merito dell’amministrazione comunale di Altopascio che ha saputo costruire un lavoro in sinergia con la Regione Toscana e con la Provincia di Lucca. Entrambi gli enti hanno stanziato i fondi necessari per poter rendere cantierabile l’infrastruttura: su questo non ci dovrebbero essere polemiche strumentali, ma solo concretezza e fare tutto il possibile per arrivare alla realizzazione dell’opera che ha l’obiettivo di alleggerire il traffico dall’abitato della via Romea e di Badia Pozzeveri e per estensione per tutta la Piana di Lucca e per fluidificare il traffico di attraversamento anche verso altre zone del comprensorio, penso per esempio a quelle del distretto del cuoio”.

“Il nostro impegno come rappresentanti delle istituzioni regionali e non solo – conclude Mercanti – è di lavorare con continuità per arrivare alla realizzazione dell’opera e dare una risposta certa ai cittadini che attendono questo intervento da decenni. Obiettivo che dovrebbe riguardare chiunque abbia a cuore questo territorio, troppo spesso stressato da una mole di traffico che incide direttamente sulla qualità della vita del territorio. Altopascio non è un territorio marginale, ma centrale nella programmazione regionale e provinciale e questi fondi stanziati e programmati lo dimostrano”.