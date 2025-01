(AGENPARL) - Roma, 14 Gennaio 2025

(AGENPARL) – mar 14 gennaio 2025 comunicato stampa | Bologna, 14 gennaio 2025

Vertenza La Perla, soddisfazione per la firma del protocollo fra le procedure giudiziali italiana e inglese

Buone notizie sulla vertenza La Perla. Oggi pomeriggio al Mimit è stato reso noto che è stato firmato l’atteso protocollo fra le procedure di amministrazione straordinaria di La Perla Manufacturing e quelle di liquidazione, in Italia e in UK, de La Perla Management. Adesso strada spianata per l’avviso di vendita dell’azienda.

Sergio Lo Giudice, capo di Gabinetto del Sindaco e delegato al Lavoro ha così commentato: “Finalmente la vicenda de La Perla arriva a un importante risultato: la firma del protocollo fra le varie procedure giudiziali, quelle italiane e quella inglese, consentirà di emettere il bando per la vendita dell’azienda. La fase che si apre adesso sarà complicata, ma confidiamo che il percorso possa giungere a una soluzione positiva. La Perla è un’eccellenza espressa dal territorio di Bologna, ma di portata internazionale, che si basa non solo sulla potenza del marchio e sulla qualità del prodotto, ma soprattutto sulla capacità lavorativa, creativa e artistica delle lavoratrici che producono quei manufatti. Sarà essenziale dunque che il processo di vendita che si apre veda una totale interconnessione tra il marchio, l’azienda e il futuro delle lavoratrici e dei lavoratori”.

