(AGENPARL) - Roma, 14 Gennaio 2025

(AGENPARL) – mar 14 gennaio 2025 SICUREZZA. DE CORATO (FDI): A MILANO NON C’E’ BISOGNO DI SECONDA MOSCHEA

“A quanto pare la ‘Fondazione La Misericordia’ ha annunciato attraverso i propri Social che vorrà realizzare una moschea nella zona di San Siro e che nelle ultime ore si stanno facendo i conseguenti sopralluoghi. Tutto ciò, eventualmente, nascerebbe in una zona che dista meno di 5 minuti dalle vie Zamagna, Mar Jonio, Aretusa e piazza Selinunte. Il Comune, che già ha avviato le pratiche per la Moschea di via Esterle in zona via Padova, ora punta ad ospitarne un’altra al San Siro. Io mi opporrò affinché ciò non avvenga in tutte le sedi opportune. Sala e compagni continuano a mostrare la loro ‘simpatia’ verso gli islamici. A Segrate, al confine con Milano c’è già una moschea ed è più che sufficiente. Ricordo che a Milano ci sono già 12 moschee abusive tollerate sia dalla Magistratura che dall’attuale maggioranza a Palazzo Marino che non solo non le controlla ma continua imperterrita a proteggerle. In questi luoghi, garantisce il Sindaco che i loro Imam e frequentatori appunto, ed i sermoni stessi, siano tutti regolari e non incentivino alla partecipazione alla Jihad islamica e inneggino al martirio?”.

Così il Deputato di Fratelli d’Italia, membro della Commissione Parlamentare sulla sicurezza e degrado delle periferie italiane ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi, Riccardo De Corato.

Ufficio stampa Fratelli d’Italia

Camera dei deputati