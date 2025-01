(AGENPARL) - Roma, 14 Gennaio 2025

(AGENPARL) – mar 14 gennaio 2025 https://www.aduc.it/articolo/irriverente+salvate+soldato+salvini_38667.php

————————–

L’irriverente. Salvate il soldato Salvini

Non passa giorno che il sistema ferroviario italiano non abbia un problema. E non passa giorno che il soldato Salvini non venga chiamato in causa per le sue inadempienze o il suo scarso interesse. La più frequente delle richieste è che il ministro dei Trasporti si dimetta. Ma chi dovrebbe essere messo al suo posto? Abbiamo presente cos’è successo al ministero della Cultura, da Sangiuliano dimesso al novello Giuli? Che forse è troppo presto per dire se il nuovo è peggio del primo, ma la tendenza sembra essere quella…

Ora il povero Salvini, se un controllore ha mal di pancia, viene chiamato in causa. E quando si grida “al lupo, al lupo”… e non sempre il lupo c’è, finisce che queste allerta rimangano inascoltate da chi dovrebbe.

Assolto Salvini? Suvvia. Il fatto è che il nostro ministro dei Trasporti è un soldato nelle sue funzioni, così come crede di essere un generale in quanto vicepresidente del Consiglio dei ministri, con tendenza smaccata a ministro dell’Interno. E da un soldato non si può pretendere chissà cosa. E’ come i soldati nordcoreani che Putin usa contro l’Ucraina e che credevano di essere stati mandati ad un’esercitazione in Russia. “Sanno ‘na sega loro” e “sa ‘na sega Salvini”.

Quindi, se e quando gli arriva un “al lupo”, da buon soldato mette in funzione la registrazione che hanno tutti quelli del governo, da usare in casi simili: “è colpa di chi c’era prima”. Anche se negli anni scorsi al governo, Salvini e il suo partito, c’erano… ma questi sono dettagli… ché ora a comandare sono i Fratelli e le Sorelle d’Italia, conta solo la loro storia e gli altri, inclusi quelli di Tajani, sono un corpo unico, senza memoria e “zitti e mosca”.

François-Marie Arouet, storico irriverente opinionista in Aduc

