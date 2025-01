(AGENPARL) - Roma, 13 Gennaio 2025

(AGENPARL) – lun 13 gennaio 2025 *TORINO, MONTARULI (FDI): FAVOREVOLI A RICHIESTA DANNI ASKATASUNA*

“Fratelli d’Italia accoglie con favore la richiesta dell’Avvocatura dello

Stato di risarcimento per i danni subiti, stimati in 6,8 milioni di euro in

merito al maxiprocesso contro gli esponenti del centro sociale Askatasuna.

Questa cifra – che comprende spese straordinarie sostenute dalle pubbliche

amministrazioni e dalle forze dell’ordine durante le manifestazioni No Tav

in Val di Susa – deve essere restituita alla comunità, vittima di una regia

inquietante che ha visto in azione troppe volte i professionisti della

violenza. La condanna chiesta dalla Procura, pari a 88 anni complessivi di

carcere per i 28 imputati, di cui 16 accusati di associazione per

delinquere, rappresenta un segnale di fermezza dello Stato verso chi, con

atti violenti e illegali, compromette l’ordine pubblico e mina il dialogo

democratico. Ancora una volta esprimiamo tutto il nostro sostegno al lavoro

della magistratura, delle forze dell’ordine e dei legali impegnati nel

processo, auspicando che quanto stabilito possa servire da monito e

ripristinare la fiducia nelle istituzioni. È necessario che la giustizia

faccia il suo corso e che ogni azione legale intrapresa trovi puntuale

esecuzione per il giusto risarcimento a un territorio da troppo tempo

vittima delle solite violenze”.

Lo dichiara il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei

deputati, Augusta Montaruli.

