(AGENPARL) - Roma, 13 Gennaio 2025

(AGENPARL) – lun 13 gennaio 2025 Ramy, Mulè, in Italia manca rispetto per autorità

“Se io ti mostro la paletta e ti dico di fermarti, tu ti fermi, non ingaggi un inseguimento in cui rischi di uccidere altre persone, per otto chilometri”. Lo ha detto Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera e deputato di Forza Italia, intervenendo a L’Aria che Tira. “Durante un inseguimento per le strade di Milano, con quella pericolosità, non si può imputare ai carabinieri di non aver seguito il galateo durante le comunicazioni radio. Non si può sostenere che non fermarsi all’alt e proseguire per otto km in una città rischiando di investire dei cittadini è normale. Quelle persone potevano avere una pistola, o una bomba, non si poteva sapere perché scappavano. Bisogna avere rispetto per chi in quel momento rischia la sua vita. Il rispetto delle regole e il senso della misura impone che se un carabiniere ti intima di fermarsi, ti fermi, se chiede i documenti, li mostri, senza avere nessun tipo di reazione. Chi va a manifestare con il volto travisato e le bombe carta dietro, sta andando deliberatamente ad aggredire chi rappresenta lo Stato. O questo noi lo capiamo, oppure continuando a tollerare, continueranno a verificarsi gli incidenti come a Roma, a Bologna, a Torino, a Milano. Quello che manca in questo paese è il rispetto per l’autorità”, ha concluso.

