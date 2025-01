(AGENPARL) - Roma, 13 Gennaio 2025

(AGENPARL) – lun 13 gennaio 2025 COMUNICATO STAMPA

Nasce la Corporate

Academy BPER

Digit’ed e Gruppo Bper siglano un accordo

per la formazione dei 20.000 dipendenti

Milano, 13 gennaio 2025

BPER, uno dei principali gruppi bancari italiani, e Digit’Ed, il più grande

polo di formazione in Italia e uno dei maggiori player in Europa,

annunciano un importante accordo di partnership per la formazione dei

20.000 dipendenti del Gruppo.

L’accordo, di durata quinquennale, vedrà l’istituzione di una Corporate

Academy a servizio di tutte le società del Gruppo BPER volta a sostenere

lo sviluppo professionale dei dipendenti.

Digitalizzazione, sviluppo tecnologico, metodologie didattiche avanzate e

massima attenzione alla qualità dei contenuti con un approccio che

integra teoria e pratica, attraverso la combinazione di competenze

accademiche e conoscenze pratiche di elevato livello, sono alla base del

metodo che Digit’Ed applicherà nei percorsi formativi. Attraverso l’utilizzo

di soluzioni tecnologiche che comprendono l’AI e l’utilizzo di innovative

tecniche di apprendimento in simulazione, i percorsi consentiranno di

rafforzare le competenze chiave dei dipendenti, con particolare focus su

aree strategiche quali la gestione del cambiamento, l’uso delle nuove

tecnologie e lo sviluppo delle skills necessarie per affrontare le sfide

future del settore bancario.

“Siamo molto orgogliosi di questa partnership” ha dichiarato Gianandrea

De Bernardis, Executive Chairman Digit’Ed. “Con il Gruppo BPER,

metteremo in atto un programma di formazione mirato che sosterrà i

dipendenti nella realizzazione degli obiettivi della Banca, promuovendo la

loro continua preparazione a un futuro sempre più digitale e competitivo.

Questo accordo testimonia il nostro impegno a essere un punto di

riferimento per le aziende in Italia e in Europa che desiderano investire

nella crescita del proprio capitale umano”.