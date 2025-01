(AGENPARL) - Roma, 13 Gennaio 2025

(AGENPARL) – lun 13 gennaio 2025 Firenze: Zoffili (Lega), solidarietà a Carabinieri per vile attentato incendiario

Roma, 13 gen. – “Solidarietà all’Arma dei Carabinieri per il vile attentato incendiario di ieri notte quando una molotov è stata lanciata contro il portone della caserma della compagnia di Borgo San Lorenzo, in provincia di Firenze. Un clima d’odio crescente nei confronti delle nostre Forze dell’Ordine che non può essere in alcun modo giustificato, mai. La Lega, a differenza di altri, è e sarà sempre dalla loro parte. Sono sicuro che gli autori di questo gesto ignobile saranno individuati al più presto”.

Così il deputato comasco Eugenio Zoffili, Capogruppo della Lega in IV commissione Difesa e Presidente della Delegazione parlamentare italiana OSCE.