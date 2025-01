Ri-Generazione Ecologista, Zabatta: Congresso della maturità. Congratulazioni ai neo eletti

(AGENPARL) - Roma, 12 Gennaio 2025

Congratulazioni ai neo eletti

“I Giovani Europeisti Verdi sono un’importante forza propulsiva per il

nostro partito, che è molto maturata nel corso di questi anni,

contraddistinti da tante battaglie come quelle sul diritto allo studio,

diritto all’abitare e la difesa dell’ambiente .

Quella odierna è una data importante per i Gev, perché per loro questo è

stato il congresso della maturità: non è un caso la scelta della città sia

ricaduta su Teramo e sull’ Abruzzo, una terra meravigliosa ostaggio di una

giunta regionale di Destra che si è distinta per riduzione degli spazi

verdi, come nel caso della riserva del Borsacchio, e prova ad abbattere in

maniera indiscriminata animali protetti.

Faccio le mie congratulazioni ai nuovi Co-Portavoce Gabriella Ferrara e

Luca Boccoli e ai nuovi membri dell’esecutivo”

Così in una nota Fiorella Zabatta,Co-Portavoce di Europa Verde a margine

del secondo congresso nazionale dei Giovani Europeisti Verdi.

